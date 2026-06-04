Калининградский архитектор предложил расформировать Архитектурно-градостроительный совет

«Совет всегда был совещательным органом при главном архитекторе, на Совет выносились сложные и спорные объекты, когда главному архитектору нужен был совет, как поступить, когда он сомневался в правильности принятия решения. При этом ответственность оставалась в любом случае на главном архитекторе. Сейчас полномочий по согласованию у главного архитектора нет. Градостроительный Совет размывает ответственность за принятие решения. Думаю, что в сложившейся ситуации Совет не нужен. С Градосоветом или без, как показала практика, на 90% принимаются решения о строительстве практически всех объектов, в том числе сомнительных и ошибочных. Наверное, ответственность должна быть персональная у чиновников минграда по утверждению параметров застройки и у главного архитектора за архитектурный облик».