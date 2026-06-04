Калининградский архитектор предложил расформировать Архитектурно-градостроительный совет

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области, который с 3 июля возглавит первый заместитель губернатора Валерий Шерин, станет послушным инструментом властей. Такое мнение «Новому Калининграду» высказал архитектор Александр Башин, занимавший пост главного архитектора Калининграда с 2005 по 2008 год и кресло главного архитектора Калининградской области с 2010 по 2015 год. Кроме того, Башин заявил, что, по его мнению, Совет необходимо расформировать, так как его члены не несут ответственности за принятые решения.
«Совет всегда был совещательным органом при главном архитекторе, на Совет выносились сложные и спорные объекты, когда главному архитектору нужен был совет, как поступить, когда он сомневался в правильности принятия решения. При этом ответственность оставалась в любом случае на главном архитекторе. Сейчас полномочий по согласованию у главного архитектора нет. Градостроительный Совет размывает ответственность за принятие решения. Думаю, что в сложившейся ситуации Совет не нужен. С Градосоветом или без, как показала практика, на 90% принимаются решения о строительстве практически всех объектов, в том числе сомнительных и ошибочных. Наверное, ответственность должна быть персональная у чиновников минграда по утверждению параметров застройки и у главного архитектора за архитектурный облик».
Далее Башин отметил, что при том количестве чиновников, прошедших в Совет, этот орган «становится бессмысленным, так как решения там принимаются большинством голосов».
«У архитекторов остается только моральная ответственность перед горожанами, — добавил он. — Так как Совет называется архитектурно-градостроительным, архитекторы остаются, как всегда, виноватыми во всех смертных грехах. Чиновники не несут ответственности, главный архитектор тоже не несёт ответственности. Сейчас старый Градсовет разогнали, поменяли, ротировали, и вообще непонятно, кто теперь несёт ответственность: старый Совет, новый Совет или будущий Совет. Ответственности нет никакой».
Башин напомнил, что в Москве накануне провели архитектурную реформу, в результате которой власти избавились от «лужковского совета», созданного в 1998 году, и создали «собянинскую комиссию» (постановление вступит в силу с 30 сентября 2026 года).
Через новую комиссию, согласно майскому номеру (№ 30) «Вестника Москвы», будут пропускать не только проекты зданий, а почти всё, что влияет на внешний вид города: вывески, фасады, крышные конструкции, арт-объекты, благоустройство, временные ограждения, некапитальные объекты и т.д.
«В Москве Совет не собирался очень давно, и, видимо, смысла в нём не оказалось, — прокомментировал это решение Башин. — При этом надо сказать, что в Москве результаты очень хорошие по градостроительству. Москва стала просто шикарной».
Напомним, что 2 июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение, которым утвердил новый состав Архитектурно-градостроительного совета региона. Документ вступит в силу 3 июля текущего года и радикально обновит экспертный состав.
Согласно опубликованному списку кандидатур, в совет избраны 23 чиновника и всего 8 архитекторов. При этом меняется и руководитель совета — им становится первый заместитель губернатора Валерий Шерин. Предыдущему председателю, главному архитектору Калининградской области Евгению Костромину, досталась лишь должность зампредседателя.