В Ростовской области 49 человек осудили за год по статьям об экстремизме

24 осужденным вынесли приговоры по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Еще семь признали виновными в публичных призывах к экстремистской деятельности. Пятеро были осуждены за финансирование экстремистской деятельности, столько же — за неоднократные пропаганду либо демонстрирование атрибутики и символики — нацистских или других экстремистских организаций.