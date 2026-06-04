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В Ростовской области 49 человек осудили за год по статьям об экстремизме

В Ростовской области за год 30 человек получили реальные сроки по статьям об экстремизме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2025 году 49 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности. Официальную статистику «КП-Ростов-на-Дону» предоставили в управлении Судебного департамента в Ростовской области.

24 осужденным вынесли приговоры по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Еще семь признали виновными в публичных призывах к экстремистской деятельности. Пятеро были осуждены за финансирование экстремистской деятельности, столько же — за неоднократные пропаганду либо демонстрирование атрибутики и символики — нацистских или других экстремистских организаций.

Реальные сроки получили 30 человек. В 18 случаях подсудимых приговорили к условным срокам.

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