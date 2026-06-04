«Газета.Ru» проверила дешевый Huawei Nova 15 Max с выдающимися экраном и батареей

Секрет в типе аккумулятора — он кремний-углеродный, а не литий-ионный, как у большинства других смартфонов. Технология не нова (ей уже несколько лет), но в сегмент дешевых устройств она спускается все еще редко. В кремний-углеродном аккумуляторе часть графита как основного материала анода заменяется кремнием, тогда как в литий-ионных батареях используется преимущественно графит. Кремний способен удерживать гораздо больше ионов лития, чем графит. Однако чистый кремний сильно расширяется при зарядке и может быстро разрушаться. Поэтому производители используют не чистый кремний, а специальные композиты, где частицы кремния смешаны с углеродом и другими материалами, которые компенсируют это расширение. Несмотря на это, кремний-углеродные аккумуляторы при равных габаритах могут быть до 30% емче литий-ионных аналогов.