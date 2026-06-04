Стилист назвала топ-5 модных купальников этого лета

Сезон отпусков уже официально начался, а это значит, что пора искать тот самый купальник, в котором захочется не только лежать у бассейна, но и делать красивые фотографии. О самых удобных и красивых образах для отдыха рассказала стилист-имиджмейкер Наталья Прохорова.
«Самая востребованная вещь в летнем гардеробе — это купальник. Необходимо иметь в своем арсенале хотя бы два-три вида, чтобы отдых был не только комфортным, но и приносил удовольствие от собственного образа», — подчеркивает Наталья.
Сетка SPF.
Первая популярная и востребованная модель — это сетка с SPF-защитой, или по-другому «умный купальник». Он понравится любительницам ровного загара. Такой купальник выглядит очень закрытым, но именно благодаря ему можно приобрести ровный и красивый бронзовый оттенок кожи даже под тканью, без следов от лифа и плавок. Он представляет из себя особые сетки, пропускающие загар, при этом деликатно закрывающие тело. Носить такой купальник — одно удовольствие.
Монокини.
Второе место в нашей подборке занимает купальник-монокини. Данная модель находится между слитным и раздельным видом купальника. Монокини может иметь глубокие вырезы в зоне декольте и по бокам, а также на спине или животе, что и позволяет создать привлекательный образ. Такой купальник подойдет как для активного отдыха у воды, так и для пляжной вечеринки, поэтому станет одной из универсальных вещей в вашем гардеробе.
«Если у вас проблемная фигура, обратите внимание на монокини. С помощью такого кроя можно идеально замаскировать излишне выпирающий животик, вытянуть бедра, сузить плечи. Выглядит он настолько сексуально, что недостатки становятся вообще незаметными», — поделилась Наталья.
Спорт.
Третьим модным течением в купальниках стала тема спорта. Модели в таком стиле создают образ девушки-спасателя. Их особенностью является молния посередине и небольшой рукав. Они достаточно закрыты, поэтому позволяют не обгореть на солнце, но загар они не пропускают, поэтому следы на коже будут заметны. Такой купальник отлично подойдет для занятий серфингом — вы будете уверены в том, что он не слетит с вас в случае падения или при сильном ветре.
Танкини.
Если речь идет о девушках с пышными формами, то есть прекрасный выбор среди моделей танкини. Особенность таких купальников состоит в том, что они состоят из двух элементов: верхней части, напоминающей топ или майку, и нижней, которая может быть в виде плавок, шорт или юбки. Они хороши тем, что закрывают живот и бедра, позволяя девушкам чувствовать себя свободно и привлекательно. Танкини легко надевать и снимать, поэтому вам точно будет удобно переодеваться на пляже.
Три в одном.
Пятой модной моделью стали купальники три в одном. Они отлично подойдут для эффектного появления у бассейна или фотосессии. Все просто — лиф, плавки и дополнительный элемент: платье, накидка, юбка или платок в этой же стилистике. Очень удобный вариант, который одновременно и позволяет загорать на солнце, и создает для вас целый образ. В нем можно дойти до пляжа без верхней одежды и даже плавать, однако не стоит забывать об аккуратности.
«Купальники уже давно стали больше, чем вещи для летнего отдыха. Это уже целая имиджевая история. Вы можете создать с ними образ “девушки-серфера” или “спасательницы Малибу”, восточной красавицы или танцовщицы канкана. Выберите на свой вкус две-три разные модели на лето, и вы получите море внимания и удовольствия», — посоветовала стилист.
Изображения купальников сгенерированы ChatGPT.