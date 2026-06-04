Стилист назвала топ-5 модных купальников этого лета

Пятой модной моделью стали купальники три в одном. Они отлично подойдут для эффектного появления у бассейна или фотосессии. Все просто — лиф, плавки и дополнительный элемент: платье, накидка, юбка или платок в этой же стилистике. Очень удобный вариант, который одновременно и позволяет загорать на солнце, и создает для вас целый образ. В нем можно дойти до пляжа без верхней одежды и даже плавать, однако не стоит забывать об аккуратности.