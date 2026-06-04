Михаил Пиотровский: между музеями США и России нет обмена уже 20 лет

— Хорошее в этом только одно — это не имеет никакого отношения к геополитической ситуации, ни к Крыму, ни к Украине. Это все из-за гарантий и двух разных менталитетов, — уточнил Пиотровский. — Думаю, что мы сейчас должны начать с чистого белого листа. Ситуация сложная, но нужно строить новые отношения с Соединенным Штатами. Был же пример создания музея Гуггенхайм-Эрмитаж (в Лас-Вегасе, прекратил существование в 2008 году. — Прим.ред.). Мы что-то изобретали вместе, и у нас это получалось.