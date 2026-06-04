Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корпорации развития Калининградской области будет теперь сотрудничать с Российско-Кыргызским фондом развития

Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

О сотрудничестве Корпорации развития Калининградской области с Российско-Кыргызским фондом развития договорились 4 июня на площадке ПМЭФ-2026. Согласшение подписали генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Дмитрий Лапицкий и председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артём Новиков в присутствии губернатора Алексея Беспрозванных и первого зампредседателя кабинета министров Кыргызской Республики Данияра Амангельдиева.

Алексей Беспрозванных отметил, что сейчас внешнеторговый оборот между нашим регионом и Кыргызской Республикой невелик и в основном формируется за счет поставок аграрной и текстильной продукции. Партнерство решено наращивать.

Данияр Амангельдиев подтвердил готовность к сотрудничеству с регионом в том числе в сфере с/х и туризма.