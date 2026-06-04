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Нижегородский врач через суд доказывает факт участия в СВО

В 2025 году медик подал заявление на получение положенных ветеранам льгот, однако получил официальный отказ.

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода официально подтвердил факт участия медицинского работника в специальной военной операции (СВО). Информацию об этом распространила объединённая пресс‑служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Врач‑рентгенолог был направлен в зону СВО в командировку с 9 марта 2023 года. Его участие в операции подтверждено документально: в распоряжении имеются соответствующие справки, а также выдано удостоверение ветерана боевых действий от Минздрава РФ.

В 2025 году медик подал заявление на получение положенных ветеранам льгот, однако получил официальный отказ.

Причина решения заключалась в том, что он не числится ветераном Министерства обороны РФ, а в базах военного ведомства отсутствуют сведения о его задействовании в рамках СВО.

Таким образом, несмотря на фактическое участие в боевых действиях и наличие удостоверения от Минздрава, формальные критерии для предоставления льгот не были соблюдены.

Ранее с погибшим на СВО Владимиром Дружиной простились в Лысковском округе.