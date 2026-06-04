Найденные в Испании окаменелости раскрыли происхождение современных коров

Ученые изучили останки не менее 14 особей и определили вид — Parabos tigneresi, один из пяти буйволоподобных видов, обитавших в Европе в раннем плиоцене. Самая крупная особь весила почти 500 килограммов — меньше большинства современных коров, но больше всех других быков того времени.