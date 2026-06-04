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Найденные в Испании окаменелости раскрыли происхождение современных коров

На северо-востоке Испании палеонтологи обнаружили почти полные скелеты древних полорогих Parabos tigneresi. Возраст находки составляет около 4,4 миллиона лет. Ученые выяснили, что эти предки коров и бизонов весили до 500 килограммов и обитали во влажных лесах Европы.

Источник: PLOS One (2026). DOI: 10.1371/journal.pone.0340256

Около 4 миллионов лет назад, в эпоху раннего плиоцена, на территории Европы появились первые крупные рогатые животные, вес которых достигал полутонны. Эти создания стали важным звеном в эволюции современных быков, буйволов и бизонов.

Долгое время происхождение и родственные связи этих животных оставались загадкой для ученых из-за нехватки хорошо сохранившихся окаменелостей.

Ситуация изменилась после открытия на стоянке Камп-де-Нинотс на северо-востоке Пиренейского полуострова. Там были обнаружены несколько почти полных скелетов возрастом около 4,4 миллиона лет. Эта находка заставила пересмотреть представления о древних европейских предках коров, буйволов и бизонов. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые изучили останки не менее 14 особей и определили вид — Parabos tigneresi, один из пяти буйволоподобных видов, обитавших в Европе в раннем плиоцене. Самая крупная особь весила почти 500 килограммов — меньше большинства современных коров, но больше всех других быков того времени.

Эти животные представляют раннюю стадию увеличения размеров тела у бычьих. Возможно, это была адаптация к климатическим изменениям и изменениям окружающей среды в Европе. Анатомия указывает на обитание во влажных местах с густой растительностью, что совпадает с данными о богатой водой среде в районе Кэмп-де-Нино.

Авторы исследования считают, что ранний плиоцен стал началом эпохи крупных полорогих. Однако точное место рода Parabos в эволюционном древе пока остается предметом дискуссий.

Сравнение с другими ископаемыми показало: Parabos могли быть как древнейшими представителями трибы Bovini (к ней относятся современные буйволы, коровы и бизоны), так и последними представителями Tragoportacini. В дальнейшем именно представителей этой группы вытеснили настоящие быки и буйволы.

Ученые надеются, что будущие исследования анатомии и образа жизни Parabos помогут точнее определить их место в эволюционной истории современного крупного рогатого скота.