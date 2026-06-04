Чемоданы россиян набивали замками и боксерскими капами

Сама по себе остановка на таможне — не уголовное дело. Но если человек систематически возит коммерческие партии под видом личных вещей, это уже нарушение. В лучшем случае — штраф и конфискация. В худшем — административное или даже уголовное преследование (зависит от стоимости товара и того, пытались ли уклониться от пошлин).