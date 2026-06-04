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Чемоданы россиян набивали замками и боксерскими капами

Калининградские таможенники за май проверили чемоданы пассажиров, улетавших из региона, и в 47 случаях нашли там не вещи для себя, а товары, похожие на коммерческую партию. В сумках и ручной клади оказались сотни дверных замков, боксерские капы, детская одежда и даже 20 кг материалов для зубных техников. Проверки проходили на таможенном…

Источник: Янтарный край

Калининградские таможенники за май проверили чемоданы пассажиров, улетавших из региона, и в 47 случаях нашли там не вещи для себя, а товары, похожие на коммерческую партию. В сумках и ручной клади оказались сотни дверных замков, боксерские капы, детская одежда и даже 20 кг материалов для зубных техников.

Проверки проходили на таможенном посту в аэропорту Калининграда. Люди пытались вывезти всё это на остальную часть России и в другие страны ЕАЭС, но инспекторы остановили груз.

Список находок — как миниатюрный склад.

В чемоданах нашли 560 виброопор для кофемашин (это такие ножки-демпферы, которые гасят вибрацию), 177 единиц новой детской одежды, 171 предмет часов и бижутерии, 100 дверных замков и 100 боксерских кап. Кроме того — 20 кг материалов для зуботехнических работ и почти килограмм сырца янтаря (0,8 кг, если точно).

Все эти вещи пассажиры везли как личные. Но таможня решила иначе.

Калининград — особая экономическая зона. Это не просто регион, а территория с особым таможенным режимом. По закону (Федеральный закон № 16-ФЗ) оттуда можно вывозить товары для личного пользования, но только в определённых нормах. Эти нормы прописаны в решении Евразийской экономической комиссии № 107.

Если человек везёт 100 одинаковых замков или 100 кап — это уже не «зубную щётку на смену». Это похоже на партию для продажи или работы. А такой груз должен проходить полноценное таможенное оформление, как любой коммерческий товар.

Инспекторы в таких случаях выносят специальное решение — официальный документ, который запрещает вывозить вещи без декларации и пошлин. Дальше пассажир может либо оформить груз по всем правилам, либо оставить его в Калининграде.

Сама по себе остановка на таможне — не уголовное дело. Но если человек систематически возит коммерческие партии под видом личных вещей, это уже нарушение. В лучшем случае — штраф и конфискация. В худшем — административное или даже уголовное преследование (зависит от стоимости товара и того, пытались ли уклониться от пошлин).

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