Нижегородская область получит 9,5 млрд рублей от Дом.РФ на коммунальные сети

По данным Дом.РФ, средства должны быть направлены на строительство теплоэнергетической инфраструктуры, магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, сетей ливневой канализации, локальных очистных сооружений в поселке Новинки и деревне Ольгино, которые входят в состав Нижнего Новгорода.