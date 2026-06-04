Из-за остановки на Крымском мосту задерживаются пять поездов через Ростов

Задерживаются следующие составы: № 078 Симферополь — Санкт-Петербург с опозданием на семь часов, № 174 Евпатория — Москва с опоздание на шесть часов, № 092 Симферополь — Москва с опозданием на 7,5 часов, № 098 Симферополь — Москва с опозданием на 7,5 часов, № 076 Симферополь — Омск с опозданием на 7,5 часов.