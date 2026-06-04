Из-за остановки на Крымском мосту задерживаются пять поездов через Ростов

Пять пассажирских поездов, следующих через Ростов-на-Дону, задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика.
Опоздание составов составляет от 6 до 7,5 часов. Поезда выехали в сторону Тамани 3 и 4 июня, но встали в пути.
Задерживаются следующие составы: № 078 Симферополь — Санкт-Петербург с опозданием на семь часов, № 174 Евпатория — Москва с опоздание на шесть часов, № 092 Симферополь — Москва с опозданием на 7,5 часов, № 098 Симферополь — Москва с опозданием на 7,5 часов, № 076 Симферополь — Омск с опозданием на 7,5 часов.
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