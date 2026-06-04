Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за остановки на Крымском мосту задерживаются пять поездов через Ростов

Пять поездов в Ростов задерживаются на 6−7,5 часов из-за остановки движения на Крымском мосту.

Источник: Комсомольская правда

Пять пассажирских поездов, следующих через Ростов-на-Дону, задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика.

Опоздание составов составляет от 6 до 7,5 часов. Поезда выехали в сторону Тамани 3 и 4 июня, но встали в пути.

Задерживаются следующие составы: № 078 Симферополь — Санкт-Петербург с опозданием на семь часов, № 174 Евпатория — Москва с опоздание на шесть часов, № 092 Симферополь — Москва с опозданием на 7,5 часов, № 098 Симферополь — Москва с опозданием на 7,5 часов, № 076 Симферополь — Омск с опозданием на 7,5 часов.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше