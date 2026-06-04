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Красноярцев пригласили отметить День эколога походами по Гремячей гриве

Центр путешественников пригласил красноярцев отметить День эколога походами по Гремячей гриве.

Центр путешественников пригласил красноярцев отметить День эколога походами по Гремячей гриве. Об этом сообщили в администрации города.

7 июня в 11:00 инструкторы молодежного центра проведут два маршрута. Первый пройдет от старой лестницы в районе остановки «Радиосвязь» до видовки «Уютная». Второй маршрут будет идти до грота «Бабайка» и видовки № 7.

«Мы выбрали эти маршруты, потому что они не очень популярны, но достойны внимания. Например, в гроте “Бабайка” была обнаружена стоянка древнего человека, который жил здесь примерно 20 000 лет назад. Видовка “Уютная” находится в удалённой части парка и заинтересует тех, кто хочет побыть наедине с природой», — рассказал директор Молодежного центра путешественников Григорий Накалюжный.

Протяженность каждого маршрута составляет 5 или 6 километров. На пути есть участки с небольшими подъемами, но в целом маршруты подходят для участников с разным уровнем подготовки. Маршрут до видовки «Уютная» разработали совместно с экоцентром «Круговорот». Участникам выдадут пакеты для сбора мусора во время прогулки.

Организаторы советуют одеваться по погоде, выбирать обувь с нескользящей подошвой и заправлять штанины в высокие носки, чтобы снизить риск укуса клеща. Также рекомендуется иметь страховку от клещевого энцефалита, взять с собой воду и перекус.

Участие бесплатное, но требуется регистрация. Она откроется в 19:00 за три дня до события на сайте мэрии. Участники младше 18 лет могут идти в поход только в сопровождении взрослых.