Красноярцев пригласили отметить День эколога походами по Гремячей гриве

«Мы выбрали эти маршруты, потому что они не очень популярны, но достойны внимания. Например, в гроте “Бабайка” была обнаружена стоянка древнего человека, который жил здесь примерно 20 000 лет назад. Видовка “Уютная” находится в удалённой части парка и заинтересует тех, кто хочет побыть наедине с природой», — рассказал директор Молодежного центра путешественников Григорий Накалюжный.