Красноярцев пригласили отметить День эколога походами по Гремячей гриве

Центр путешественников пригласил красноярцев отметить День эколога походами по Гремячей гриве. Об этом сообщили в администрации города.
7 июня в 11:00 инструкторы молодежного центра проведут два маршрута. Первый пройдет от старой лестницы в районе остановки «Радиосвязь» до видовки «Уютная». Второй маршрут будет идти до грота «Бабайка» и видовки № 7.
«Мы выбрали эти маршруты, потому что они не очень популярны, но достойны внимания. Например, в гроте “Бабайка” была обнаружена стоянка древнего человека, который жил здесь примерно 20 000 лет назад. Видовка “Уютная” находится в удалённой части парка и заинтересует тех, кто хочет побыть наедине с природой», — рассказал директор Молодежного центра путешественников Григорий Накалюжный.
Протяженность каждого маршрута составляет 5 или 6 километров. На пути есть участки с небольшими подъемами, но в целом маршруты подходят для участников с разным уровнем подготовки. Маршрут до видовки «Уютная» разработали совместно с экоцентром «Круговорот». Участникам выдадут пакеты для сбора мусора во время прогулки.
Организаторы советуют одеваться по погоде, выбирать обувь с нескользящей подошвой и заправлять штанины в высокие носки, чтобы снизить риск укуса клеща. Также рекомендуется иметь страховку от клещевого энцефалита, взять с собой воду и перекус.
Участие бесплатное, но требуется регистрация. Она откроется в 19:00 за три дня до события на сайте мэрии. Участники младше 18 лет могут идти в поход только в сопровождении взрослых.