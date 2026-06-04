Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали, когда номера попадают базы мошенников

Появление большого количества сообщений с неизвестных номеров телефонов является верным признаком попадания номера в.

Появление большого количества сообщений с неизвестных номеров телефонов является верным признаком попадания номера в мошеннические базы данных. Об этом рассказали в Киберполиции 4 июня.

По данным ведомства, сообщения могут информировать потенциальную жертву о якобы доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, посылках и сообщать о взломе аккаунта.

— Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как «активный» — например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными, — сообщили в МВД.

Если количество подобных сообщений резко возросло, в ведомстве посоветовали просмотреть, какие сведения о пользователе размещены в открытом доступе, и максимизировать настройки приватности в используемых мессенджерах.