В МВД рассказали, когда номера попадают базы мошенников

— Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как «активный» — например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными, — сообщили в МВД.