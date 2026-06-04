Сильные дожди надвигаются на Нижегородскую область

Сегодня, 4 июня, в Нижегородской области прогнозируют сильные дожди, которые продлятся до конца дня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Непогода наступит в Нижегородской области в ближайшие 1−3 часа и сохранится до ночи.
Сотрудники МЧС предупреждают автомобилистов об ухудшении видимости, размягчения обочин и грунтовых дорог. Повышается вероятность заносов и скольжения. Рекомендуется избегать низменных участков местности. При возникновении происшествий — обращаться по телефону 112.
Ранее на сайте pravda-nn.ru жителям Нижнего Новгорода рассказали, куда обращаться в случае подтоплений после дождя.
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