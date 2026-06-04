В Самаре состоялся региональный форум «Мой бизнес 63»

В первый день форума состоялась тематическая секция «Производство в новых условиях: где искать точки роста». Одним из спикеров выступила первый заместитель директора регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Елена Дубовова. Ее выступление было посвящено реальным способам увеличить выработку промышленного предприятия. Она рассказала участникам форума о том, как инструменты бережливого производства помогают предприятиям расти без капитальных затрат. В фокусе внимания были практические кейсы, внедрение системы 5С, картирование потоков, быстрая переналадка и изменение мышления.