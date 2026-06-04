В Самаре состоялся региональный форум «Мой бизнес 63»

Региональный форум «Мой бизнес 63» прошел 28−29 мая в Самаре в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Самарской области.
В первый день форума состоялась тематическая секция «Производство в новых условиях: где искать точки роста». Одним из спикеров выступила первый заместитель директора регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Елена Дубовова. Ее выступление было посвящено реальным способам увеличить выработку промышленного предприятия. Она рассказала участникам форума о том, как инструменты бережливого производства помогают предприятиям расти без капитальных затрат. В фокусе внимания были практические кейсы, внедрение системы 5С, картирование потоков, быстрая переналадка и изменение мышления.
«Замена станков на более производительные, конечно, важна, но она не всегда является панацеей. Прежде чем инвестировать в дорогостоящие технологии, необходимо внимательно изучить внутренние процессы, выявить узкие места и оптимизировать их. Зачастую именно грамотная организация работы, а не только современное оборудование, становится определяющим фактором конкурентоспособности», — отметила Елена Дубовова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.