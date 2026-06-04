Челябинские ученые открыли новый способ подводного строительства

В ходе второго этапа через вертикальные полые трубы под давлением подают воду, и она размывает дно под нижним торцом цилиндра. Стена медленно оседает на твердые слои морского грунта. Затем через эти же трубы подают закрепляющий раствор, который вытесняет воду и слабый ил и заполняет все пазухи. На последнем этапе изнутри готового бетонного цилиндра откачивают воду, при этом специалисты бетонируют железобетонные диски-распорки. Они прикрепляются к стене и не дают воде раздавить конструкцию извне. На самом дне заливают утолщенную плиту-распорку.