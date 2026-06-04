Челябинские ученые открыли новый способ подводного строительства

Новый способ строительства гидротехнических сооружений под водой разработали ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинской области. Его можно использовать в том числе при возведении дамб по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в вузе.
«Рабочая площадка — это понтон в форме круга. На нем закреплены два цилиндра-опалубки (как матрешка, один в другом). В щель между ними укладывают бетон, закладывают арматуру и вертикальные полые трубы. После того как бетон набрал прочность, цилиндры раздвигают, и тяжелая бетонная оболочка начинает опускаться вниз», — объяснил первый этап строительства один из разработчиков аспирант Андрей Овчинников.
В ходе второго этапа через вертикальные полые трубы под давлением подают воду, и она размывает дно под нижним торцом цилиндра. Стена медленно оседает на твердые слои морского грунта. Затем через эти же трубы подают закрепляющий раствор, который вытесняет воду и слабый ил и заполняет все пазухи. На последнем этапе изнутри готового бетонного цилиндра откачивают воду, при этом специалисты бетонируют железобетонные диски-распорки. Они прикрепляются к стене и не дают воде раздавить конструкцию извне. На самом дне заливают утолщенную плиту-распорку.
Новая технология позволяет монтировать конструкцию прямо на месте без помощи барж или буксиров. Такой способ строительства особо актуален из-за изменения климата, подъема уровня Мирового океана и расширения затапливаемых территорий проживания человека. Он может применяться при строительстве защитных дамб, платформ, подводных оснований и даже целых жилых комплексов в море.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.