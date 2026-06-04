В Ростовской области число осужденных за экстремизм за год выросло в полтора раза

В 2024 году приговоры по статьям об экстремизме получили 29 человек, в 2025 году — уже 49. Выросло число женщин, осужденных за такие преступления, — с трех в 2024 году до 11 в 2025. Снизилось количество осужденных, которым на момент совершения преступления было от 14 до 17 лет. В 2024 году их было пятеро, в 2025 году — трое.