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В Ростовской области число осужденных за экстремизм за год выросло в полтора раза

За год в Ростовской области 11 женщин осудили по статьям об экстремизме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области число осужденных за преступления экстремистской направленности за выросло в полтора раза. Статистику по запросу «КП-Ростов-на-Дону» предоставили в управлении Судебного департамента в Ростовской области.

В 2024 году приговоры по статьям об экстремизме получили 29 человек, в 2025 году — уже 49. Выросло число женщин, осужденных за такие преступления, — с трех в 2024 году до 11 в 2025. Снизилось количество осужденных, которым на момент совершения преступления было от 14 до 17 лет. В 2024 году их было пятеро, в 2025 году — трое.

Напомним, в прошлом году реальные сроки по таким преступлениям получили 30 человек. За 2024 к лишению свободы приговорили 21 человека.

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