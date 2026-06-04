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Мантуров рассказал о судьбе оставленных иностранцами автозаводов в России

Мантуров: все оставленные иностранцами автозаводы в России нашли новых партнеров.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«В целом у нас все площадки по стране нашли своих стратегических партнеров», — сказал он на площадке ПМЭФ-2026 в рамках запуска первого производства в стране премиальных автомобилей Senat.

Ранее в четверг первый вице-премьер принял участие в запуске производства автомобилей нового бренда Senat на заводе в Шушарах, который ранее принадлежал японскому концерну Toyota.

Также в стране ведется работа по перезапуску заводов в Сестрорецке и Шушарах, принадлежавших Hyundai и General Motors. Сейчас на них «АГР Холдингом» готовится выпуск машин под марками Jeland и Tenet.

АГР совместно с китайской Defetoo также реорганизовал производство на калужской площадке, принадлежавшей ранее Volkswagen.

В свою очередь, компания «Производство легковых автомобилей» готовится к выпуску кроссоверов и седанов Volga в Нижнем Новгороде, где собирались Volkswagen и Skoda.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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