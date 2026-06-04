МегаФон и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии

«В центре нашего внимания всегда находятся интересы и безопасность клиентов. Партнерство с оператором позволит нам улучшить инструменты защиты клиентов от цифровых угроз, еще быстрее реагировать на любые подозрительные действия. Мы объединяем усилия для предотвращения мошенничества, обеспечения кибербезопасности и перехода на отечественные ИТ-решения, что является безусловным приоритетом для банка», — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич.