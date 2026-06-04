Под Волгоградом строят новый водовод длиной 26,5 км

Работы по обновлению инфраструктуры объектов ЖКХ в регионе с привлечением ресурсов федеральных и региональных программ, нацпроектов, Фонда развития территорий проводятся согласно задачам, поставленным губернатором Волгоградской области. В ближайшее десятилетие в регионе построят и обновят более 70 объектов системы ЖКХ, реализуют 11 проектов модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.