Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом строят новый водовод длиной 26,5 км

Новый водовод протяженностью 26,5 км прокладывают в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской.

Новый водовод протяженностью 26,5 км прокладывают в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской области. Замена изношенных сетей позволит улучшить водоснабжение 2,4 тысячи жителей.

Как уточнили в профильном комитете обладмина, работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность объекта на данном этапе составляет 42%.

Рабочие проложили новые коммуникации методом горизонтально-наклонного бурения по улицам Дружбы, Советской, Рабочей, Байкальской, Юбилейной, Заречной и Зеленой. Отмечается, что с введением нового водовода значительно уменьшится количество аварийных ситуаций и повысится качество поставляемого потребителям ресурса.

Работы по обновлению инфраструктуры объектов ЖКХ в регионе с привлечением ресурсов федеральных и региональных программ, нацпроектов, Фонда развития территорий проводятся согласно задачам, поставленным губернатором Волгоградской области. В ближайшее десятилетие в регионе построят и обновят более 70 объектов системы ЖКХ, реализуют 11 проектов модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!