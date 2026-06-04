Для всех многоквартирных домов в Прикамье организованы чат-боты в MAX

В ИГЖН отметили, что домовых чатах доступен официальный чат-бот «Госуслуги Дом», который напомнит о сроках платежей за ЖКУ или передачи показаний счетчиков. Внутри чат-бота доступно мини-приложение, с помощью которого можно видеть рейтинг своей управляющей компании, отправлять обращения и использовать иные сервисы.