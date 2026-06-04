Нижний Новгород получит 9,5 млрд рублей на объекты ЖКХ в Ольгине и Новинках

На площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о выделении 9,5 млрд рублей на создание коммунальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Средства предоставит ДОМ.РФ, чтобы в Ольгине и Новинках появились очистные сооружения, ливневки, сети водоснабжения и водоотведения, а также иные объекты ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.