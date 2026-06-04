Нижний Новгород получит 9,5 млрд рублей на объекты ЖКХ в Ольгине и Новинках

На площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о выделении 9,5 млрд рублей на создание коммунальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Средства предоставит ДОМ.РФ, чтобы в Ольгине и Новинках появились очистные сооружения, ливневки, сети водоснабжения и водоотведения, а также иные объекты ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Как стало известно, подписи на документе о финансировании проекта поставили управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков и заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Напомним, нижегородская делегация принимает участие в ПМЭФ — 2026. По оценкам губернатора Глеба Никитина, регион может подписать в ходе форума не менее 10 соглашений.
Сергей Морозов отметил важность сотрудничества с ДОМ.РФ: финансирование позволит ускорить обеспечение жилья, строящегося по КРТ, современной и надежной инфраструктурой.
Александр Аксаков, в свою очередь, пояснил, что помощь Нижегородской области и другим регионам в реализации столь важных проектов оказывается при помощи механизма инфраструктурных облигаций.
«Сегодня мы подписали соглашение, по которому Нижегородская область получит такое финансирование, и уже к концу 2028 года в городе будут построены новые магистральные сети», — подчеркнул Александр Аксаков.