Ученые выяснили, почему на голодный желудок еда кажется вкуснее

Сотрудники Университета Отаго установили, что ощущение голода не только побуждает к приему пищи, но и повышает яркость мысленных образов еды. Данный феномен, как отмечается, объясняет, почему людям сложнее контролировать выбор продуктов и размер порций натощак. Результаты работы опубликованы в журнале Appetite.
В исследовании, как сообщается, приняли участие около 60 добровольцев. Специалисты выясняли, как состояние голода или сытости влияет на мысленные представления о пище. Участников просили представить запах, вкус и текстуру различных продуктов в разном метаболическом состоянии, после чего оценивалась яркость и реалистичность этих ощущений.
Выяснилось, что голодные участники быстрее и легче формировали в воображении образы еды. Кроме того, такие образы были значительно ярче и приятнее по сравнению с теми, что возникали после еды.
Особенно неожиданным для исследователей стало то, что участникам было проще представить текстуру пищи, чем ее вкус. При этом именно восприятие вкуса сильнее всего менялось под влиянием голода. Текстурные характеристики продуктов оставались относительно стабильными вне зависимости от того, был ли человек голоден или сыт.
Авторы полагают, что полученные данные способствуют лучшему пониманию механизмов пищевых пристрастий и переедания. В состоянии голода мозг делает образы еды более привлекательными и детализированными, усиливая желание съесть высококалорийные продукты. Это может объяснять, почему людям сложнее придерживаться диеты или делать рациональный выбор продуктов натощак.
По мнению ученых, понимание того, как голод влияет на работу мозга и восприятие пищи, может помочь в разработке новых подходов к контролю аппетита, профилактике переедания и лечению нарушений пищевого поведения.