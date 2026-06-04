Ученые выяснили, почему на голодный желудок еда кажется вкуснее

Особенно неожиданным для исследователей стало то, что участникам было проще представить текстуру пищи, чем ее вкус. При этом именно восприятие вкуса сильнее всего менялось под влиянием голода. Текстурные характеристики продуктов оставались относительно стабильными вне зависимости от того, был ли человек голоден или сыт.