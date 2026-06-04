В Перми осудили пьяного водителя, который разбил служебную машину ДПС

При проверке личности мужчины оказалось, что он лишён прав. Во время оформления полицейскими документов, мужчина стал вести себя агрессивно. Подозреваемый оскорблял инспекторов нецензурной бранью и начал угрожать физической расправой. После слов он приступил к делу и ударил по стеклу служебного авто. По пути в отдел полиции нарушитель вновь оскорблял сотрудников ДПС и угрожал им.