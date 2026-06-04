В Перми осудили пьяного водителя, который разбил служебную машину ДПС

Пьяный водитель оскорблял инспекторов ГИБДД и угрожал им расправой, сообщает Пермский краевой суд.
Инцидент случился в сентябре 2025 года. Водитель автомобиля ехал в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка увидели его и потребовали его остановиться. Мужчина проигнорировал сотрудников ДПС и промчался на красный свет. После погони водителя задержали.
При проверке личности мужчины оказалось, что он лишён прав. Во время оформления полицейскими документов, мужчина стал вести себя агрессивно. Подозреваемый оскорблял инспекторов нецензурной бранью и начал угрожать физической расправой. После слов он приступил к делу и ударил по стеклу служебного авто. По пути в отдел полиции нарушитель вновь оскорблял сотрудников ДПС и угрожал им.
Районный суд Перми водителя виновным по трём статьям: управление автомобилем в нетрезвом виде, угрозе применении насилия представителям власти и их публичном оскорблении. Подсудимый частично признал вину и частично возместил моральный вред сотрудникам ДПС.
Суд назначил мужчине принудительные работы сроком на 3 года с удержанием 10% из зарплаты. Также его обязали выплатить компенсацию за нанесение морального вреда инспекторам при исполнении.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в Прикамье за полгода выписали 34 тысячи штрафов за разговоры за рулём.