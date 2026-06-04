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310 иностранцев выдворили из страны волгоградские приставы

В списке — граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и других стран ближнего зарубежья.

С января по май 2026 года с территории Волгоградской области выдворили 310 иностранцев. Мероприятия проводили судебные приставы вместе с коллегами из управления по вопросам миграции полицейского главка.

«В списке — граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и других стран ближнего зарубежья, нарушившие правила въезда в Россию или режим пребывания в стране», — сообщает представитель регионального ГУ ФССП Анна Шлыкова.

После оформления необходимых документов приставы сопроводили нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу РФ.

Работа в этом направлении будет продолжаться, предупреждают в ГУ ФССП.

Ранее сообщалось, что в мае 28 мигрантов отправили по домам из Волгоградской области.