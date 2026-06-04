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Нижегородские издательства представили свои книги на фестивале «Красная площадь»

XII книжный фестиваль «Красная площадь» проходит с 4 по 7 июня в Москве.

Источник: Нижегородская правда

Книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве. Нижегородскую область представляют издательства, писатели, а также солисты театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.

В этом году главный книжный фестиваль страны проводится уже в 12-й раз. Среди нижегородских издательств — «Кварц», «Бегемот» и «Деком».

В ближайшие дни гостей фестиваля ждут встречи с писателями, лекции, дискуссии, поэтические вечера, презентации книг и разговоры о будущем литературы. 7 июня на главной сцене состоится презентация новой книги «Чужецарствие» председателя правления Нижегородского регионального отделения Союза писателей России Захара Прилепина.

Завершится фестиваль концертом в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.

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