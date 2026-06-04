Пермякам приходят фейковые сообщения о видеовстрече с губернатором

— В соответствии с поручением губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина направляем вам приглашение к участию в персональной видеовстрече, которая состоится 4 июня 2026 года, — такие сообщения приходят пермякам на почту, в мессенджеры, а кому-то даже звонят.