Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермякам приходят фейковые сообщения о видеовстрече с губернатором

Их отправляют на почту, в мессенджеры, а кому-то даже звонят.

Источник: Комсомольская правда

— В соответствии с поручением губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина направляем вам приглашение к участию в персональной видеовстрече, которая состоится 4 июня 2026 года, — такие сообщения приходят пермякам на почту, в мессенджеры, а кому-то даже звонят.

В пресс-службе администрации губернатора пояснили: такие рассылки не имеют отношения к официальным органам власти и являются мошенническими. Их цель — получить доступ к персональным данным, банковской информации и аккаунтам пользователей.

0 Доверяйте только проверенным источникам информации и не переходите по подозрительным ссылкам. Если у вас возникли сомнения в достоверности сообщения, уточняйте информацию на официальных ресурсах.

Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Пермского края Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Пермского края.

Напомним, над днях в соцсетях распространялись фейковые сообщения с губернатором, где он заявляет о приостановке продажи иностранной валюты в регионе.