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Донская кухня и обряды казаков могут стать нематериальным достоянием России

В Ростовской области прошла фольклорно-этнографическая экспедиция по изучению объектов этнокультурного достояния.

Источник: Национальные проекты России

Фольклорно-этнографическая экспедиция по изучению объектов нематериального этнокультурного достояния состоялась в Ростовской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Исследования стали продолжением работы, начатой в прошлом году. Ученые расширили географию и зафиксировали новые явления. Например, эксперты встретились с местными жителями и творческими коллективами, где особое внимание уделили обрядовым практикам, блюдам традиционной кухни и самобытным играм донских казаков. В частности, они записали рецепты заготовок рыбы на зиму, приготовления пирогов и пышек, а также обычаи кофепития, старинные песни, информацию о детских казачьих развлечениях и играх.

«И теперь, после экспертизы, ученые будут рекомендовать донскую кухню включить в региональный и федеральный реестры нематериального этнокультурного достояния России. Не в первый раз Дон принимает подобные экспедиции. Так, в 2022-м традиционные конные и пешие состязания донских казаков “Шермиции” были признаны нематериальным достоянием страны, а в прошлом году — свадебные обряды Усть-Донецкого района», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.