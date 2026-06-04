Донская кухня и обряды казаков могут стать нематериальным достоянием России

Фольклорно-этнографическая экспедиция по изучению объектов нематериального этнокультурного достояния состоялась в Ростовской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Исследования стали продолжением работы, начатой в прошлом году. Ученые расширили географию и зафиксировали новые явления. Например, эксперты встретились с местными жителями и творческими коллективами, где особое внимание уделили обрядовым практикам, блюдам традиционной кухни и самобытным играм донских казаков. В частности, они записали рецепты заготовок рыбы на зиму, приготовления пирогов и пышек, а также обычаи кофепития, старинные песни, информацию о детских казачьих развлечениях и играх.
«И теперь, после экспертизы, ученые будут рекомендовать донскую кухню включить в региональный и федеральный реестры нематериального этнокультурного достояния России. Не в первый раз Дон принимает подобные экспедиции. Так, в 2022-м традиционные конные и пешие состязания донских казаков “Шермиции” были признаны нематериальным достоянием страны, а в прошлом году — свадебные обряды Усть-Донецкого района», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.