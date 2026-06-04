Донская кухня и обряды казаков могут стать нематериальным достоянием России

«И теперь, после экспертизы, ученые будут рекомендовать донскую кухню включить в региональный и федеральный реестры нематериального этнокультурного достояния России. Не в первый раз Дон принимает подобные экспедиции. Так, в 2022-м традиционные конные и пешие состязания донских казаков “Шермиции” были признаны нематериальным достоянием страны, а в прошлом году — свадебные обряды Усть-Донецкого района», — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.