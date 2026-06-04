В Красноярске ожидается жара до +33 градусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 5 по 7 июня в краевой столице прогнозируется жаркая погода. По данным Среднесибирского УГМС, температура воздуха днем может достигать +33°С.
Спасатели напоминают горожанам о мерах безопасности в период высокой температуры. Рекомендуется носить легкую светлую одежду и головные уборы, по возможности избегать физических нагрузок и чаще отдыхать в тени.
Также специалисты советуют отказаться от алкоголя и пить больше воды, предпочтительно минеральной без газа. Особое внимание просят уделить безопасности у воды — купаться только в оборудованных местах и не оставлять детей без присмотра.
При признаках перегрева необходимо перейти в прохладное место, охладить тело и пить воду, чтобы избежать теплового удара.
В экстренных случаях следует звонить по единому номеру 112.
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