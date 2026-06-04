Россиянам назвали признак попадания номера в базы мошенников

Если человеку ежедневно поступают подозрительные сообщения с разными мошенническими легендами, его номер мог попасть в базы преступных кол-центров. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что пользователи иногда сталкиваются не с одной попыткой обмана, а сразу с несколькими сценариями. Это могут быть сообщения о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках или взломе аккаунтов.
Такая активность может говорить о том, что номер телефона попал в базы мошенников или был отмечен в их CRM системах как «активный». Так может произойти, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными. В таких случаях злоумышленники могут одновременно проверять разные схемы, чтобы понять, какая из них вызовет доверие. Сообщения при этом могут приходить от разных групп мошенников, которые покупают готовые базы для обзвона и рассылок.
Если количество подозрительных сообщений резко увеличилось, в МВД советуют проверить, какие личные данные находятся в открытом доступе. Также специалисты рекомендуют усилить настройки приватности в мессенджерах. Например, запретить добавление в группы и каналы всем, кроме контактов, скрыть номер телефона от посторонних, ограничить поиск аккаунта по номеру и запретить незнакомым пользователям писать первыми.