Россиянам назвали признак попадания номера в базы мошенников

Такая активность может говорить о том, что номер телефона попал в базы мошенников или был отмечен в их CRM системах как «активный». Так может произойти, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными. В таких случаях злоумышленники могут одновременно проверять разные схемы, чтобы понять, какая из них вызовет доверие. Сообщения при этом могут приходить от разных групп мошенников, которые покупают готовые базы для обзвона и рассылок.