ПМЭФ-2026: Главные итоги первого дня — от бума IPO до гибридных Lada и будущего ИИ

В Санкт-Петербурге стартовал XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). Главная тема года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
Несмотря на глобальные вызовы, форум сохраняет международный статус: в «Экспофоруме» работают делегации из более чем 130 стран, включая представителей Азии, Африки, Ближнего Востока и Запада. Первый день деловой программы принес ряд важных заявлений для финансового рынка, промышленности и технологического сектора.
Одной из центральных тем первого дня стало оживление фондового рынка. Банк России прогнозирует «заметное оживление» рынка первичных размещений акций во втором полугодии 2026 года. По данным Минфина, сейчас около 20 российских компаний активно готовятся к выходу на биржу. О своей фундаментальной готовности к IPO заявили и в «Авито», однако компания пока выжидает увеличения емкости рынка.
Важное заявление прозвучало и от Московской биржи: возвращение иностранных инвесторов возможно, но только на принципах строгой взаимности. Тем временем «Сбер» объявил о поддержке малого бизнеса — банк вернет 50% НДС, начисленного за эквайринг, 150 тысячам компаний МСП.
Российский автопром представил на полях форума свои флагманские новинки. Участники увидели обновленные версии представительских седанов Aurus Senat и Aurus Senat Long с модернизированным дизайном и расширенным набором мультимедийных решений.
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов поделился амбициозными планами: до конца года компания может представить прототип гибридной версии Lada Azimut. Также было отмечено, что роль малого и среднего бизнеса в российском производстве за прошлый год выросла на рекордные 35%, достигнув доли в 15% от общего объема промышленности.
В технологическом блоке основной акцент был сделан на развитии искусственного интеллекта. Представители «Яндекса» призвали разработчиков нейросетей нести ответственность за уровень доверия пользователей к ИИ, особенно когда речь идет о взаимодействии технологий с детьми. Эксперты подчеркнули, что создание адекватного восприятия возможностей нейросетей — ключевой вызов для индустрии в 2026 году.
Первый день ознаменовался подписанием серии инвестиционных соглашений в сферах металлургии, логистики и газификации. Особое внимание привлек проект создания крупного центра обработки данных (ЦОД) в ДНР.
Главным событием форума станет пленарное заседание 5 июня с участием Владимира Путина. На одной сцене с российским лидером выступят президенты Узбекистана и Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Такой состав участников подтверждает курс на формирование многополярного экономического диалога.
ПМЭФ-2026 продолжает свою работу, и в ближайшие дни ожидается подписание новых контрактов, которые определят вектор развития российской экономики на ближайшие годы.