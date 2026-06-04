ПМЭФ-2026: Главные итоги первого дня — от бума IPO до гибридных Lada и будущего ИИ

Одной из центральных тем первого дня стало оживление фондового рынка. Банк России прогнозирует «заметное оживление» рынка первичных размещений акций во втором полугодии 2026 года. По данным Минфина, сейчас около 20 российских компаний активно готовятся к выходу на биржу. О своей фундаментальной готовности к IPO заявили и в «Авито», однако компания пока выжидает увеличения емкости рынка.