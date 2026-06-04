День города 12 июня 2026 года в Перми. Полная программа мероприятий

В этом году Перми исполняется 303 года. В разных районах города пройдут торжественные мероприятия. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу Дня города в 2026 году в Перми.
Центральные мероприятия.
11 июня.
23:00−00:05 | Сквер им. В. Н. Татищева | Встреча Дня города Перми (0+).
12 июня.
11:00−11:30 | Центральный квартал городской эспланады | Церемония открытия памятных плит на аллее Доблести и Славы (0+).
12:00 | Набережная реки Камы | Праздничная программа (0+).
12:00 | Центральный квартал городской эспланады | Праздничная программа (0+).
23:30−23:37 | Акватория реки Камы (напротив городского пляжа) | Праздничный фейерверк (0+).
Дзержинский район.
11 июня.
16:00 | Библиотека № 18 им. А. И. Куприна (ул. Ветлужская, 97) | Краеведческий час «Мой город Пермь» (6+).
13 июня.
13:00 | Библиотека № 35 им. С. Р. Ковалёва (ул. Екатерининская, 220) | Познавательная программа «День России» (6+).
Индустриальный район.
10 июня.
11:00 | Модельная библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | Исторический экскурс «Наук и дел великих труженик» к 340-летию В. Н. Татищева (14+).
12 июня.
12:00−14:00 | Парк культуры и отдыха «Балатово» | Концертная программа, посвящённая Дню России и Дню города (0+).
Сцена у СК «Олимпия» | Культурно-зрелищное мероприятие, посвящённое Дню России и Дню города (0+).
Кировский район.
11 июня.
ДК «Урал» | Викторина «Лучший город на Земле» (6+).
12 июня.
12:00−15:00 | Парк «Счастье есть» | Концертная программа, посвящённая Дню России и Дню города (0+).
12:00−15:00 | Площадка у Пермского городского дворца культуры им. С. М. Кирова | Большое уличное мероприятие, посвящённое Дню России и Дню города Перми (0+).
16:00−19:00 | Набережная реки Камы | Концертная программа, посвящённая Дню России и Дню города Перми (0+).
Ленинский район.
1−30 июня.
11:00−20:00 | МБУК «ОМБ» Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина | Книжная выставка «Россия: вехи истории» (6+).
11:00−20:00 | МБУК «ОМБ» Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина | Выставка авторской куклы «Во славу Отечества» (6+).
4−28 июня.
Пермская Арт-резиденция | Выставка итоговых работ «Дети — любимому городу» (10+).
4 июня.
Покровский сквер | Фестиваль «Здесь Родины моей начало», посвящённый Дню России, Дню города Перми и юбилею района (0+).
Пермская Арт-резиденция | Выставка итоговых работ «Дети — любимому городу» (10+).
9 июня — Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина.
13:00 | Правовой квест «Символы России» (12+).
18:00 | Презентация выставки живописи пермских художников «Наука, искусство и производство: стираем границы» (12+).
10 июня — Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина.
16:00 | Комплексная культурная программа «Пермь Единая» (12+).
17:00 | Краеведческий квиз «Медведь на карте Перми» (12+).
18:00 | Культурно-просветительская программа «Вокруг света за 60 минут» (12+).
Мотовилихинский район.
11 июня.
12:00 | Модельная библиотека № 3 | Интерактивная комплексная программа «Я люблю Пермь» (6+).
Сквер журналистов | Акция к Дню России «Самый массовый танец» (6+).
12 июня.
11:40 | Пермский планетарий | Интерактив «Россия — Родина моя» (6+).
13:00−14:00 | Сад им. Я. М. Свердлова | Концертная программа, посвящённая Дню России и Дню города (0+).
Сквер им. Конструктора Калачникова | Праздничное мероприятие, посвящённое Дню России и Дню города Перми (0+).
Мотовилихинский пруд | Спортивный праздник, посвящённый Дню города Перми (14+).
13 июня — Детская модельная библиотека № 1 им. А. П. Гайдара.
13:00 | Комплексная интерактивная программа «Традиции народов Прикамья» (6+).
14:00 | Краеведческий экскурсионный практикум «Гуляем по Перми» (6+).
Орджоникидзевский район.
2−16 июня.
11:00−19:00 | МБУК «ОМБ» Библиотека № 5 им. А. И. Герцена | Книжная выставка «Русь. Россия, Родина моя!» (6+).
2−30 июня.
11:00−19:00 | МБУК «ОМБ» Модельная библиотека № 8 им. Н. А. Островского | Художественная выставка Э. Вотякова «Правый берег» с презентацией (6+).
10 июня.
18:00 | Клуб имени Златогорского | Праздничное мероприятие, посвящённое Дню России и Дню города Перми (6+).
11 июня.
12:00 | СОШ № 131 (корпус № 2) | Детская игровая программа «День города» (6+).
18:00−19:00 | ДК им. А. П. Чехова | Концертная программа «С праздником Россия! С праздником любимый город» (3+).
12 июня.
12:00−15:00 | Площадь у ДК им. А. С. Пушкина | Праздничная программа «Ритмы города» (0+).
12:00−14:00 | Парк им. А. П. Чехова | Концертная программа, посвящённая Дню России и Дню города (0+).
12:00−17:00 | ДК им. А. П. Чехова | Киномарафон «Кино, которое все ждут» (6+).
13:00 | Площадь у ДК «Искра» | Праздничный концерт «Пермь Великая» (0+).
17:00 | Сквер на ул. Черняховского | Праздничный концерт «Пермь Великая» (0+).
Место отдыха у воды (левый берег Камы, район станции КамГЭС) | Праздничное мероприятие, посвящённое Дню России и Дню города Перми (0+).
Свердловский район.
9 июня.
12:00 | Центральная детская модельная библиотека им. В. И. Воробьёва | Литературный тур по России «Народы разные — Россия одна» (6+).
11 июня.
12:00 | Библиотека № 12 им. Н. А. Некрасова | Краеведческий час «Птенец гнезда Петрова» (12+).
12:00 | Детская библиотека № 5 им. Е. Ф. Трутневой | Интерактивная игра «Пермский следопыт» (6+).
15:00 | Библиотека № 28 | Краеведческий час «Достопримечательная Пермь» (6+).
18:00 | Сквер «Желаний» | Культурно-зрелищное мероприятие «Поющий сквер», посвящённое Дню России и Дню города Перми (0+).
12 июня.
15:00−17:00 | Дворик Пермского городского дворца культуры им. А. Г. Солдатова | Танцевально-развлекательная программа «А у нас во дворе… “(0+).
Площадь перед Пермским городским дворцом культуры им. М. И. Калинина | Концертная программа, посвящённая Дню России и Дню города Перми (0+).
Посёлок Новые Ляды.
11 июня.
Площадь перед клубом «Юбилейный» | Праздничная программа, посвящённая празднованию Дня России и Дню города Перми (0+).