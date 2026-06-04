Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 4 июня

4 июня в ближайшие 1−3 часа на территории Нижегородской области, включая Нижний Новгород, ожидаются интенсивные осадки. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Водителям настоятельно рекомендуется принять дополнительные меры предосторожности:
существенно снизить скорость движения — из‑за дождя заметно ухудшается видимость на дорогах;
проявлять особую бдительность на обочинах и грунтовых дорогах: под воздействием осадков они размягчаются и размываются, что создаёт дополнительные риски;
учитывать повышение скользкости дорожного покрытия — это может привести к заносам и потере управления;
по возможности избегать проезда через низменные участки местности, где наиболее вероятны подтопления.
В случае возникновения экстренной ситуации незамедлительно обращайтесь в оперативные службы по единому номеру 112.
Ранее ообщалось, что сильнейшая магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде.