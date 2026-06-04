В Перми создали ковш для экскаватора с радиопозиционированием

Пермские ученые разработали систему радиопозиционирования для ковша экскаватора. На ковш ставят радиопередатчик, а на корпус экскаватора — датчики, улавливающие сигналы. По времени их прохождения блок управления вычисляет точное расстояние от ковша до платформы и угол его наклона. Так компьютер видит реальное положение ковша, даже если стрела прогнулась или шарниры износились.