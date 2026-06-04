В Перми создали ковш для экскаватора с радиопозиционированием

Пермские ученые разработали систему радиопозиционирования для ковша экскаватора. На ковш ставят радиопередатчик, а на корпус экскаватора — датчики, улавливающие сигналы. По времени их прохождения блок управления вычисляет точное расстояние от ковша до платформы и угол его наклона. Так компьютер видит реальное положение ковша, даже если стрела прогнулась или шарниры износились.
— Такое устройство позволяет поддерживать угол резания в оптимальном диапазоне даже при резких движениях стрелы и рукояти, — говорит кандидат технических наук Александр Муравский. — Это снижает сопротивление грунта, так как зубья меньше нагружены, ковш легче входит в грунт. В результате уменьшается нагрузка на двигатель и гидравлическую систему, сокращается расход топлива и продлевается срок службы техники.
Пермская разработка позволит автоматически поддерживать оптимальный угол выемки любого грунта, от мягкого чернозема до скальных пород. Для строительных компаний это означает сокращение простоев для ремонта, а также снижение расхода топлива, а для горнодобывающих компаний — повышение надежности техники в тяжелых условиях. Дорожникам инновация позволит быстрее выполнять большие объемы земляных работ, ускоряя ввод объектов в эксплуатацию.