Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае построят завод по переработке стекла и полимеров

Инициатива соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Источник: Комсомольская правда

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и генеральным директором компании «Сибирское стекло» Антоном Мором. Проект направлен на создание современной инфраструктуры по переработке отходов, сообщает официальный канал Дмитрия Демешина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инициатива соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие» и проекта «Экономика замкнутого цикла». Реализация предусматривает два этапа. Сначала построят производственный комплекс с линиями по переработке стеклоотходов и вторичных полимеров для выпуска экоподдонов. Затем приступят к возведению стекольного завода в регионе.

Завод сможет выпускать 250 млн стеклоизделий ежегодно. Это обеспечит доступной стеклотарой предприятия Дальнего Востока и снизит объём отходов на полигонах: стекло и трудноразлагаемый пластик будут направлять во вторичный оборот. Проект станет первым комплексным решением по переработке указанных материалов на Дальнем Востоке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru