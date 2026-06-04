В Хабаровском крае построят завод по переработке стекла и полимеров

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Хабаровского края и генеральным директором компании «Сибирское стекло» Антоном Мором. Проект направлен на создание современной инфраструктуры по переработке отходов, сообщает официальный канал Дмитрия Демешина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инициатива соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие» и проекта «Экономика замкнутого цикла». Реализация предусматривает два этапа. Сначала построят производственный комплекс с линиями по переработке стеклоотходов и вторичных полимеров для выпуска экоподдонов. Затем приступят к возведению стекольного завода в регионе.
Завод сможет выпускать 250 млн стеклоизделий ежегодно. Это обеспечит доступной стеклотарой предприятия Дальнего Востока и снизит объём отходов на полигонах: стекло и трудноразлагаемый пластик будут направлять во вторичный оборот. Проект станет первым комплексным решением по переработке указанных материалов на Дальнем Востоке.
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