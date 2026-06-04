В Хабаровском крае построят завод по переработке стекла и полимеров

Инициатива соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие» и проекта «Экономика замкнутого цикла». Реализация предусматривает два этапа. Сначала построят производственный комплекс с линиями по переработке стеклоотходов и вторичных полимеров для выпуска экоподдонов. Затем приступят к возведению стекольного завода в регионе.