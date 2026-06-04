В Комсомольске-на-Амуре начали ремонт последней дороги по нацпроекту

Одновременно продолжается обновление других улиц города. На проспекте Московском, улице Сусанина и Орловской основные работы уже завершены, объекты готовят к приёмке. На Комсомольском шоссе продолжают укладывать асфальт и обустраивать тротуары. На улице Пропарочной к асфальтированию приступят на следующей неделе. На проспекте Мира ремонтируют тротуары и меняют бордюры, а на улице Пермской расширяют проезжую часть.