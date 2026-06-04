В Комсомольске-на-Амуре начали ремонт последней дороги по нацпроекту

В Комсомольске-на-Амуре подрядчики приступили к ремонту последнего участка дорог, запланированного на этот год по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», — сообщает пресс-служба администрации города.
Речь идёт об участке Магистрального шоссе возле железнодорожного вокзала. Сейчас здесь демонтируют старые бордюры. Затем дорожники снимут верхний слой асфальта, установят новые бордюрные камни и уложат новое покрытие.
Из-за работ временно ограничена парковка возле вокзала, а пассажирам некоторых автобусных маршрутов приходится пользоваться остановками в условиях ремонта. В администрации попросили горожан отнестись к неудобствам с пониманием.
Одновременно продолжается обновление других улиц города. На проспекте Московском, улице Сусанина и Орловской основные работы уже завершены, объекты готовят к приёмке. На Комсомольском шоссе продолжают укладывать асфальт и обустраивать тротуары. На улице Пропарочной к асфальтированию приступят на следующей неделе. На проспекте Мира ремонтируют тротуары и меняют бордюры, а на улице Пермской расширяют проезжую часть.
Всего в 2026 году в Комсомольске-на-Амуре по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, приведут в нормативное состояние более пяти километров дорог. На эти цели направлено 303 млн рублей федерального финансирования.