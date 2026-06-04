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Власти Воронежской области заявили об отсутствии дефицита бензина

В Воронежской области нет дефицита бензина и дизельного топлива. Об этом «РГ» сообщили в правительстве региона, комментируя ситуацию на топливном рынке.

В Воронежской области нет дефицита бензина и дизельного топлива. Об этом «РГ» сообщили в правительстве региона, комментируя ситуацию на топливном рынке.

По данным властей, сейчас в регионе достаточно запасов топлива марок АИ-92, АИ-95 и дизтоплива. Также выстроена необходимая товаропроводящая цепочка для удовлетворения потребностей жителей.

В правительстве уточнили, что нехватка АИ-92 в настоящее время фиксируется только на одной из местных сетей. По данным чиновников, это связано с внутренними причинами самой сети.

На автозаправочных станциях федеральных сетей дефицита не наблюдается, ситуация остается стабильной. В областном правительстве отметили, что в Воронежской области около 95 процентов рынка занимают федеральные топливные компании, которые способны обеспечить топливом всю товаропроводящую цепочку.

По прогнозу властей, при отсутствии повышенного спроса и искусственного ажиотажа отпуск топлива в ближайшее время будет идти в штатном режиме.

В правительстве также напомнили, что часть автозаправочных станций, как и ранее, не продает топливо в канистры и другие тары по соображениям безопасности.