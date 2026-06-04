Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа

Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часа, сообщается в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.
Осадки сохранятся до конца дня. Водителей просят снижать скорость. Номер вызова экстренных оперативных служб — 112.
«Ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение. Избегайте низменных участков местности», — уточнили в МЧС.
Ранее нижегородцев предупреждали о затяжной магнитной буре. Ее интенсивный период продлится до полудня пятницы, 5 июня.
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