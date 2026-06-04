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В Ростовской области за год 30 человек получили реальные сроки по статьям об экстремизме

В 2025 году в Ростовской области 24 человека осудили по статье об организации и участии в экстремистской организации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за год увеличилось количество людей, которых приговорили к реальным срокам по статьям об экстремизме. Это следует из данных, которые «КП-Ростов-на-Дону» предоставили в управлении Судебного департамента в Ростовской области.

В 2025 году сроки в колониях получили 30 осужденных. В 2024 году таких случаев было меньше — к лишению свободы приговорили 21 человека.

Напомним, всего в 2025 году за преступления экстремистской направленности осудили 49 человек. 24 из них вынесли приговоры по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации.

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