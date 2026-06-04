В Красноярском крае начали выпускать экономичные теплопункты для зданий

В Красноярске начали серийно выпускать блочные тепловые пункты. Оборудование само регулирует подачу теплоносителя в батареи и горячую воду. Автоматика в реальном времени подстраивает температуру под погоду на улице. Благодаря этому удается экономить до 15% тепла и снижать расходы на отопление. Об этом 4 июня сообщили в правительстве Красноярского края.
Построить сварочно-сборочный цех площадью 600 квадратных метров цех для запуска производства компании «Термопрофи» помог региональный Фонд развития промышленности, который занял на эти цели 45 миллионов рублей.
Министр промышленности и торговли Максим Ермаков отметил, что продукция соответствует задачам импортозамещения и успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Руководитель предприятия Вадим Юркив добавил, что компания планирует оснащать такими пунктами до ста объектов строительства и капремонта ежегодно. До 2028 года планируется создать 17 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджет.
Выпущенное в Красноярске оборудование уже используют на жилых, коммерческих, социальных и промышленных объектах в Хакасии, Туве, Якутии и в ЛНР. В Красноярском крае теплопункты работают в соцучреждениях, поликлиниках, жилых комплексах. С 2023 года ими оборудовали 129 домов.