В Красноярском крае начали выпускать экономичные теплопункты для зданий

В Красноярске начали серийно выпускать блочные тепловые пункты. Оборудование само регулирует подачу теплоносителя в батареи и горячую воду. Автоматика в реальном времени подстраивает температуру под погоду на улице. Благодаря этому удается экономить до 15% тепла и снижать расходы на отопление. Об этом 4 июня сообщили в правительстве Красноярского края.