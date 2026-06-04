Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске переименуют еще одну автобусную остановку

Она расположена на улице Затонская, 50.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Красноярска переименуют остановку общественного транспорта: «Столовая» теперь будет называться «Завод “Сталь Партнер”». Как пишет Newslab.ru, такое решение приняли в мэрии на основании рекомендации специальной комиссии.

Остановка расположена на улице Затонская, 50. Здесь ежедневно проходят автобусные маршруты № 6, 8, 10 и 55.

В ближайшее время новое название внесут в реестр муниципальных маршрутов.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Красноярске Центр спортивных клубов возведет две новые спортивные площадки: на улице 60 лет Октября, 5 г и Суворова, 120. На первой можно будет поиграть в городки, а на второй — сдать нормы ГТО.