В Красноярске переименуют еще одну автобусную остановку

В Кировском районе Красноярска переименуют остановку общественного транспорта: «Столовая» теперь будет называться «Завод “Сталь Партнер”». Как пишет Newslab.ru, такое решение приняли в мэрии на основании рекомендации специальной комиссии.
Остановка расположена на улице Затонская, 50. Здесь ежедневно проходят автобусные маршруты № 6, 8, 10 и 55.
В ближайшее время новое название внесут в реестр муниципальных маршрутов.
Ранее мы писали, что в 2026 году в Красноярске Центр спортивных клубов возведет две новые спортивные площадки: на улице 60 лет Октября, 5 г и Суворова, 120. На первой можно будет поиграть в городки, а на второй — сдать нормы ГТО.