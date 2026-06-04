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Путин направил приветствие участникам книжного фестиваля «Красная площадь»

Путин назвал родной язык и литературу основой национальной идентичности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Родной язык и литература — основа национальной идентичности, они играют огромную созидательную и консолидирующую роль, сообщил президент России Владимир Путин.

Двенадцатый книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в сердце столицы с 4 по 7 июня. Президент направил приветствие участникам и гостям фестиваля «Красная площадь», которое зачитал помощник главы государства Владимир Мединский.

«В Год единства народов России фестиваль становится не только праздником литературы, но и уникальной возможностью познакомиться с богатейшей палитрой изданий на языках народов Российской Федерации. Без сомнения, родной язык, литература — это основа национальной идентичности, они играют огромную просветительскую, созидательную, консолидирующую роль», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что за годы проведения фестиваль «Красная площадь» стал одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни России. Фестиваль, как указал глава государства, по праву славится своей радушной и гостеприимной атмосферой.

«Вы собираете известных и молодых авторов, знатоков библиотечного, издательского дел, поклонников литературы всех жанров и направлений. Отрадно, что благодаря Союзу писателей России процесс консолидации лучших писательских сил активизируется и позволяет вполне отобразить культурное богатство нашей страны», — отметил президент.

Путин также пожелал участникам и гостям фестиваля вдохновения и добрых впечатлений.

«Рассчитываю, что фестиваль послужит сближению нашего культурного многообразия, сохранению и преумножению уникальных традиций отечественной словесности», — добавил президент.

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