Путин направил приветствие участникам книжного фестиваля «Красная площадь»

Он подчеркнул, что за годы проведения фестиваль «Красная площадь» стал одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни России. Фестиваль, как указал глава государства, по праву славится своей радушной и гостеприимной атмосферой.