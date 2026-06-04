Минприроды назвало причину загрязнения Ялтинского пруда в Калининграде

Поскольку Ялтинский пруд имеет гидрологическую связь с Гагаринским ручьем, залповые стоки могут попадать в водоём. Об этом сообщили представители регионального минприроды в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
По словам местного жителя, Ялтинский пруд недавно привели в порядок, однако он оказался снова загрязнен. «Если честно, уже нет сил смотреть, как снова загрязняют пруд. Его только недавно привели в порядок, но сейчас мы видим, как снова намыло острова грязи. Запах вечерами стоит невозможный. Сломано дерево, которое валяется в пруду», — написал калининградец.
В минприроды подчеркнули, что залповые стоки могут попадать в Ялтинский пруд из Гагаринского ручья. «Сейчас наши профильные специалисты проводят комплекс контрольно-надзорных мероприятий на ручье Гагаринском. Если нарушения подтвердятся, к виновным примут административные меры», — рассказали в ведомстве.
В министерстве также напомнили, что пруд комплексно расчищали в 2023 году — из него изъяли более 34 тысяч кубометров ила, а береговую линию засеяли травами.
В апреле жители Калининграда обратили внимание на состояние Гагаринского ручья: по их словам, водоем загрязнен, а находиться рядом с ним из-за резкого запаха невозможно. Если раньше загрязнения носили эпизодический характер, то сейчас сбросы происходят регулярно.
В октябре 2025 года специалисты совместно с природоохранной прокуратурой и администрацией уже обследовали ручей. Тогда основной источник загрязнения предположительно находился выше по течению — в районе промышленной зоны на улице Индустриальной. В апреле 2026 года, по данным Минприроды, специалисты вновь выезжали на место и зафиксировали «признаки сброса неочищенных сточных вод в канал, который впадает в закрытую часть ручья».