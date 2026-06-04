Минприроды назвало причину загрязнения Ялтинского пруда в Калининграде

По словам местного жителя, Ялтинский пруд недавно привели в порядок, однако он оказался снова загрязнен. «Если честно, уже нет сил смотреть, как снова загрязняют пруд. Его только недавно привели в порядок, но сейчас мы видим, как снова намыло острова грязи. Запах вечерами стоит невозможный. Сломано дерево, которое валяется в пруду», — написал калининградец.