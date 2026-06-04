В Нижегородской области пройдет агропромышленная выставка «День поля»

Агропромышленная выставка «День поля — 2026» состоится 26 июня в Нижегородской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участниками выставки станут аграрные предприятия, фермеры, производители и поставщики сельхозтехники, удобрений, семян, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и других сопутствующих товаров для АПК. На «Дне поля» представят достижения ведущих аграрных предприятий региона и новинки сельскохозяйственной техники. Кроме того, состоится выставка-продажа лучших фермерских продуктов, конкурс племенных животных и многое другое.
«В рамках “Дня поля”, одного из крупнейших мероприятий агропромышленного комплекса региона, участники получают возможность продемонстрировать свою продукцию и разработки широкой аудитории, расширить круг деловых контактов и перенять опыт коллег. На мероприятии и начинающие фермеры, и опытные аграрии смогут найти актуальные решения для своих задач», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.