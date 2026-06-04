Не вместо человека, а вместе с ним: студенты Президентской академии осваивают этику ИИ в публичном управлении

Председатель Правления Ассоциации РУССОФТ Сергей Вотяков поднял вопрос об измеримости эффекта от ИИ — тему, которая сегодня остается открытой даже для профессионального сообщества. Популярная метрика — количество человеко-часов, высвобожденных благодаря автоматизации, — по его словам, не охватывает всей картины: за скобками остаются риски и косвенные эффекты. В качестве практического ориентира он представил книгу с прикладными инструкциями по внедрению ИИ в промышленных масштабах — и вручил ее академии. Среди ключевых направлений развития отрасли Вотяков выделил доменные специализированные модели: небольшие, обученные на отраслевых данных, они уже дают в корпоративном секторе измеримый экономический эффект — и эту практику, по его убеждению, необходимо масштабировать на всю экономику страны.