Не вместо человека, а вместе с ним: студенты Президентской академии осваивают этику ИИ в публичном управлении

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Одиннадцать команд, два аналитических брифинга, несколько недель подготовки — и один принципиальный вопрос, который сегодня стоит перед каждым специалистом в сфере государственного управления: как встроить искусственный интеллект в профессиональную практику так, чтобы технология усиливала человека, а не вытесняла его?
Именно этот вопрос стал осью студенческой конференции «Технологии ИИ: от студенческих проектов к прикладным решениям», которая прошла 1 июня в Президентской академии в Санкт-Петербурге.
Конференция входит в программу третьего международного форума «ИТ-Диалог», проходящего в рамках Петербургского международного экономического форума, и объединила студентов Президентской академии в Санкт-Петербурге, ИТМО, Политеха, НИУ ВШЭ и университета имени Герцена. Работа велась по двум профессиональным направлениям: цифровая трансформация органов публичной власти и динамика экономических показателей банковской сферы. Команды готовили аналитические отчеты и презентации заранее — и защищали их перед экспертами в формате брифинга.
Тема прикладных аспектов ИИ в публичном управлении — не абстрактный академический интерес для Президентской академии в Санкт-Петербурге. Академия ведет научно-исследовательскую работу по теме «Этика применения искусственного интеллекта в деятельности органов государственной власти на примере Санкт-Петербурга», а бенефициарами исследования выступают правительство Санкт-Петербурга и Комитет по информатизации и связи. Именно поэтому событие наполнено особым смыслом: студенты работают не в учебном вакууме, а в прямой связке с реальной повесткой города.
«Санкт-Петербург развивает тему применения именно этики, то есть правильного применения искусственного интеллекта в публичном управлении. Сегодняшнее мероприятие объединило одиннадцать команд из пяти ведущих вузов Санкт-Петербурга: нашей Академии, ИТМО, НИУ ВШЭ, Политехнического университета и университета имени Герцена. Основная цель мероприятия — формирование экспертной дискуссии о применении искусственного интеллекта в профессиональных сферах. Мы признательны специалистам и экспертам, присоединившимся к нашему разговору. Желаю участникам продуктивной работы, творческого поиска и ориентации на те общественно значимые результаты, которые может дать ответственное использование технологий искусственного интеллекта», — отметила заместитель директора по науке Президентской академии в Санкт-Петербурге, доктор социологических наук, профессор Юлия Тюрина.
Среди гостей конференции — представители организаций, которые формируют эту повестку на практике. Заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Карина Орлова рассказала участникам о том, как сегодня выглядит внедрение ИИ-ассистентов в работу органов власти: пока это помощники, берущие на себя рутинные операции с большими массивами данных — те, на которые у сотрудников уходили часы. Изменения пока незаметны снаружи, но значимы изнутри. Глобальные же показатели эффективности внедрения, которые сейчас утверждаются на федеральном уровне, дадут результат позднее — когда технология войдет в систему плотнее.
Директор форума «ИТ-Диалог» Антон Паулич обратился к студентам с напоминанием, которое прозвучало не как банальность, а как практический ориентир: даже самая прорывная технология проигрывает, если за ней не стоит выстроенная система. «Ваша задача на жизненном пути — помогать строить систему, строить тот комплекс, который позволит добиваться намного большего, чем любые яркие отдельные теоретические технологии», — сказал он.
Председатель Правления Ассоциации РУССОФТ Сергей Вотяков поднял вопрос об измеримости эффекта от ИИ — тему, которая сегодня остается открытой даже для профессионального сообщества. Популярная метрика — количество человеко-часов, высвобожденных благодаря автоматизации, — по его словам, не охватывает всей картины: за скобками остаются риски и косвенные эффекты. В качестве практического ориентира он представил книгу с прикладными инструкциями по внедрению ИИ в промышленных масштабах — и вручил ее академии. Среди ключевых направлений развития отрасли Вотяков выделил доменные специализированные модели: небольшие, обученные на отраслевых данных, они уже дают в корпоративном секторе измеримый экономический эффект — и эту практику, по его убеждению, необходимо масштабировать на всю экономику страны.
Директор по развитию ООО «Норд Клан» Анастасия Волконская говорила о том, что выбор технологического стека — это не только техническое, но и стратегическое решение. Она призвала будущих специалистов обращать внимание на отечественные ИИ-решения: они существуют, работают и нуждаются в поддержке пользователей, чтобы развиваться. «Культура — это мера человечности в человечестве», — привела она слова философа, предлагая участникам сделать эту формулу своим внутренним ориентиром в работе с технологиями.
Директор Центра технологий электронного правительства ИТМО Андрей Чугунов акцентировал внимание не на самих технологиях, а на измеримости их результатов. «Акцент в разработках надо делать не на самих технологиях, а на эффективности и результативности цифровых сервисов, рисках, угрозах и перспективах», — обозначил принципиальную позицию своего центра Андрей Чугунов.
Руководитель департамента АНО «Институт развития интернета» Алексей Буньков напомнил о масштабе момента: студенты работают в условиях, когда ключевые подходы к применению ИИ еще только складываются, а значит — у них есть реальная возможность повлиять на то, какими они станут.
Сами участники это понимают. Студент четвертого курса факультета государственного и муниципального управления Президентской академии в Санкт-Петербурге Александр Живора точно формулирует позицию своего поколения: «Ответственность должна лежать именно на решении человека, а не на искусственном интеллекте. Тем не менее, искусственный интеллект — это наше объективное будущее, которое невозможно отрицать. Важно просто сделать это как можно более грамотно, с научной точки зрения».
Именно этому — применять ИИ бережно, ответственно и профессионально — и учит сегодня Президентская академия в Санкт-Петербурге. Не только в аудитории, но и в живом диалоге с теми, кто уже строит цифровое государство.
2 июня победители интенсива будут чествоваться на основной площадке форума ИТ, а команда ученых академии под руководством Юлии Тюриной представит результаты исследования об отношении жителей Санкт-Петербурга к этическому регулированию ИИ в государственном управлении. Граждане, как показал опрос, осознают гуманитарные риски и выступают за комплексное этическое регулирование.