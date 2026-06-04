Бастрыкин заинтересовался обрушением потолка в квартире на Пискунова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался нарушением прав жителей дома на улице Пискунова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Ранее стало известно об обрушении потолка в одной из квартир дома 1917 года постройки. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в нижегородском следственном управлении было возбуждено уголовное дело.
По мнению нижегородцев, их дом на протяжении двух лет разрушает стройка поблизости. Они обращались за помощью в профильные органы, однако результатов это не дало.
Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и о мерах, принятых для восстановления прав жильцов.
Ранее мы писали, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о смерти нижегородки в доме престарелых.