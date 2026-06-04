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В багаже пассажиров в «Храброво» обнаружили сотни дверных замков и боксерских кап

Товары не были оформлены по правилам.

В аэропорту Калининграда таможенники предотвратили вывоз из региона товаров не для личного пользования. В мае зарегистрировали 47 таких случаев.

По данным областной таможни, в чемоданах и сумках пассажиров обнаружили 560 образцов ножек-виброопор для кофемашин, 177 предметов новой детской одежды, 171 единицу часов и бижутерии, 100 дверных замков, 100 кап для бокса, 20 кг материалов для зуботехнических работ и 0,8 кг янтаря-сырца.

Все это превышает пределы норм ввоза. Вывоз таких товаров возможен исключительно после таможенного оформления.

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