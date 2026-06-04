Продажу бензина в канистры запретила «Роснефть» в Орловской области

Кроме того, накануне стало известно, что в Воронежской области на одной из местных сетей АЗС зафиксировали нехватку бензина АИ-92 — сугубо по внутренним причинам, как подчеркнули в пресс-службе облправительства. По данным региональных властей, в области достаточно запасов дизтоплива и бензина. На АЗС, относящихся к федеральным сетям, дефицита не наблюдается, ситуация стабильная. При этом в облправительстве также обратили внимание, что «ряд автозаправочных станций не производит продажу в тару (канистры), как и ранее, по причинам безопасности» без упоминания названия АЗС.