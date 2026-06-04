Челябинская таможня запустила пропуск грузов из Казахстана по QR‑коду

В Челябинской области, на российско-казахстанской границе, с 1 июня заработала национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ). Чтобы провезти через таможню груз без задержек, импортеры теперь заранее оформляют электронный документ о поставке и получают специальный QR‑код, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.
Главное преимущество СПОТ — предсказуемость. Система гарантирует беспрепятственное пересечение границы, сокращает время проверки и позволяет выявлять нелегальные поставки в режиме реального времени. Инспекторы сканируют код, и система мгновенно выдает информацию о грузе.
«Проверяем наличие QR-кода, считываемого системой, сверяем с транспортными документами. Система помогает быстро, эффективно, мобильно проводить проверку проезжающих транспортных средств и их товарораспорядительных документов. С помощью QR‑кода так же быстро и мобильно можно произвести возврат транспортного средства по предписанию», — поясняет старший инспектор мобильной группы Челябинской таможни Артем Сиднев.
В ведомстве считают, что такая система поможет «обелить» бизнес и сделать перевозки полностью прозрачными.
Напомним, пункт пропуска Бугристое станет ключевым хабом международного коридора Россия — Казахстан.