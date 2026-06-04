Челябинская таможня запустила пропуск грузов из Казахстана по QR‑коду

В Челябинской области, на российско-казахстанской границе, с 1 июня заработала национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ). Чтобы провезти через таможню груз без задержек, импортеры теперь заранее оформляют электронный документ о поставке и получают специальный QR‑код, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.