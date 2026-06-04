В «Максе» появился канал информирования об отключениях горячей воды в Красноярске

В Красноярске идут гидравлические испытания — это обязательный важный этап подготовки теплосетей к зиме. Они позволяют выявить узкие места в трубопроводах и оперативно их устранить.
Благодаря масштабному обновлению трубопроводов и своевременным обследованием в прошедшем отопительном сезоне повреждаемость теплосетей Красноярска сократилась на треть.
С 27 мая по 5 июня гидравлические испытания с отключением горячей воды проходят в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном районах и большей части Свердловского района.
С 15 июня испытания теплосетей начнутся в других районах краевого центра.
Для максимально оперативного информирования горожан «Сибирская генерирующая компания» запустила канал в мессенджере «Макс». В режиме реального времени там сообщают о датах отключениях горячей воды, а также любых изменениях в графике.