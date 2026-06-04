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В «Максе» появился канал информирования об отключениях горячей воды в Красноярске

5 июня вода вернется жителям Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и большей части Свердловского района.

В Красноярске идут гидравлические испытания — это обязательный важный этап подготовки теплосетей к зиме. Они позволяют выявить узкие места в трубопроводах и оперативно их устранить.

Благодаря масштабному обновлению трубопроводов и своевременным обследованием в прошедшем отопительном сезоне повреждаемость теплосетей Красноярска сократилась на треть.

С 27 мая по 5 июня гидравлические испытания с отключением горячей воды проходят в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном районах и большей части Свердловского района.

С 15 июня испытания теплосетей начнутся в других районах краевого центра.

Для максимально оперативного информирования горожан «Сибирская генерирующая компания» запустила канал в мессенджере «Макс». В режиме реального времени там сообщают о датах отключениях горячей воды, а также любых изменениях в графике.